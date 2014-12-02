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债券 | 2014年 12月 3日 星期三 01:08 BJT

欧元债市：公债收益率上涨，因有关ECB采取行动的预期降温

路透伦敦12月2日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小幅上涨，因油价从五年低位反弹，令有关欧洲央行本周将放松货币政策的猜测降温。

希腊10年期公债收益率 逆市下跌23个基点，报7.87%，此前雅典提议上调酒店增值税，并讨论养老金改革，让欧盟/国际货币基金组织(IMF)领导人满意。希腊希望在12月8日之前完成一项一直阻碍其退出救援计划的审核。

通胀预期下滑，以及德拉吉上月暗示，决策者正为购买公债做准备，令欧元区公债收益率全面触及纪录低位。

市场预期欧洲央行3月将采取货币政策举措。外界认为，管委会达成一致意见，12月有点太早。决策者将先评估购买担保债券和有资产担保的证券(ABS)的效果，以及12月11日银行对欧洲央行新贷款的吸收情况。

路透周一公布的调查显示，没有分析师预计欧洲央行将在本周采取行动。

德国10年期公债收益率 上涨2个基点，报0.75%，周一跌至0.69%的纪录低位。

“油价上日反弹，略微缓解通胀前景的压力，欧洲央行急需采取行动的背景改变，”Rabobank市场策略师Emile Cardonat称。

布兰特原油期货 在每桶72美元下方持稳，上日升约4%。

低评级欧元区公债收益率也从纪录低位反弹。西班牙10年期公债收益率 一度上涨4个基点，报1.89%，随后回落。意大利10年期公债收益率 涨2个基点，至2.04%。

“我觉得周四(在购买公债方面)不会有特别令人意外的举措，”Sunrise Brokers固定收益调查主管Gianluca Ziglio称。“年底之前，他们有很多问题要评估，之后才能采取行动。”(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫；审校 李军)
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