欧元债市：公债收益率上涨，因有关ECB采取行动的预期降温

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦12月2日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二小幅上涨，因油价从五年低位反弹，令有关欧洲央行本周将放松货币政策的猜测降温。
希腊10年期公债收益率 逆市下跌23个基点，报7.87%，此前雅典提议上调酒店增值税，并讨论养老金改革，让欧盟/国际货币基金组织(IMF)领导人满意。希腊希望在12月8日之前完成一项一直阻碍其退出救援计划的审核。
通胀预期下滑，以及德拉吉上月暗示，决策者正为购买公债做准备，令欧元区公债收益率全面触及纪录低位。
市场预期欧洲央行3月将采取货币政策举措。外界认为，管委会达成一致意见，12月有点太早。决策者将先评估购买担保债券和有资产担保的证券(ABS)的效果，以及12月11日银行对欧洲央行新贷款的吸收情况。
路透周一公布的调查显示，没有分析师预计欧洲央行将在本周采取行动。
德国10年期公债收益率 上涨2个基点，报0.75%，周一跌至0.69%的纪录低位。
“油价上日反弹，略微缓解通胀前景的压力，欧洲央行急需采取行动的背景改变，”Rabobank市场策略师Emile Cardonat称。
布兰特原油期货 在每桶72美元下方持稳，上日升约4%。
低评级欧元区公债收益率也从纪录低位反弹。西班牙10年期公债收益率 一度上涨4个基点，报1.89%，随后回落。意大利10年期公债收益率 涨2个基点，至2.04%。
“我觉得周四(在购买公债方面)不会有特别令人意外的举措，”Sunrise Brokers固定收益调查主管Gianluca Ziglio称。“年底之前，他们有很多问题要评估，之后才能采取行动。”(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫；审校 李军)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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