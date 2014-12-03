欧元债市：德国公债收益率下跌，稍晚将标售五年期公债

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
“收益率不像上月那么低...标售应当没有问题，尽管我们并不期望需求非常强劲，可能有些部份会较弱，但应不会拖累整体市场，”德国商业银行策略师Benjamin Schroeder表示。
标售前，五年期德债收益率持稳在15个基点，已经由上月标售时的约12个基点上涨。
10年期德债收益率下跌1个基点至0.74%，上周曾触及纪录低点0.69%，因市场预期本周四的欧洲央行会议可能为购买政府公债铺平道路，这将有助于支撑欧元区经济和提升通胀率。
不过欧洲央行料不会在会后直接实施任何措施，因为央行官员仍在评估近来推出的购买资产支持证券和有担保债券政策的效果。投资者将密切关注央行总裁德拉吉的记者会，以寻找下一步刺激政策实施时间的线索。
意大利10年期公债收益率下跌2.5个基点至纪录低点1.999%，西班牙公债收益率 下跌2个基点至1.84%，距离纪录低点不远。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 蔡美珍/李春喜/高琦)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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