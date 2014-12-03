欧元债市：意大利10年期公债收益率首次跌穿2%，关注ECB本周会议

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 意大利10年期公债收益率触及1.973%的纪录低点
* 德国发售25亿欧元五年期公债
路透伦敦12月3日 - 意大利10年期公债收益率周三首次跌穿2%，市场预计欧洲央行本周开会时，将为购买公债铺路。
多数欧元区公债收益率向纪录低点回落，因数据显示欧元区企业活动11月意外放缓。这加上油价下滑将令欧洲央行采取更多措施提振经济、应对通缩风险的压力加重。
政策制定者仍在评估购买资产支持证券和担保债券，所以预计本周四欧洲央行不会直接实施任何新的措施。但投资人将密切关注欧洲央行总裁德拉吉会后的记者会，以寻找何时祭出全面量化宽松政策的线索。
意大利10年期公债 收益率跌3个基点，报1.99%，盘中跌至1.973%的纪录低点。西班牙10年期公债收益率 跌2个基点，报1.84%。
德国10年期公债收益率 持稳在0.75%。
欧洲央行的政策前景以及本周稍早德国公债收益率从历史低点反弹，扶助带动了今日德国标售25亿欧元五年期公债的需求。
ING策略师Padhraic Garvey表示，如果欧洲央行真的实施量化宽松政策，10年期德债收益率可能低见0.50%。
“如果周四会议结果令人失望，10年期德债收益率升向0.80%我也不会意外，不过最终我会视之为买入的机会。”他指出。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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