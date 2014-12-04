欧元债市：欧元区公债收益率上涨，因欧洲央行量化宽松政策预期降温

* 德拉吉记者会后欧元区二线公债收益率领涨
* 欧洲央行总裁德拉吉称考虑在明年购买公债
* 言论令那些预计今日会发布确凿计划的投资人失望
路透伦敦12月4日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四从纪录低点进一步反弹，此前欧洲央行坚持在明年年初才会考虑购买主权债，以帮助激活欧元区经济。
这令一些原本预计总裁德拉吉在今日欧洲央行月度政策会议后就会发布更多刺激计划，包括量化宽松政策的投资人失望。
欧洲央行今日宣布维持利率在纪录低点不变，一如预期，并下调了对欧元区经济成长和通胀的预估。
因油价疲弱威胁到欧元区可能在一年内出现通缩，在周四的会议前，对欧洲央行将在未来几个月印钞购买公债的预期升温。一些投资人甚至押注早至今日就会有所行动，今日声明发布后，他们不得不缩减仓位。
较低评等的欧元区公债收益率领涨，意大利 、西班牙 和葡萄牙10年期公债 收益率均升5个基点，分别报2.04%，1.89%和2.84%。
Aberdeen Asset Management固定收益投资经理Patrick O'Donnell表示，因确信欧洲央行将在明年首季祭出量化宽松政策，过去几个月他一直在增持西班牙和意大利公债仓位。他指出，年底前任何收益率上升的时候都是增持的良机。
德国10年期公债 收益率升3个基点，报0.77%，进一步脱离周一触及的0.698%纪录低点。其他最高评等欧元区公债收益率升2个基点。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)