欧元债市：葡萄牙和意大利公债收益率触及新低，因市场再度关注QE前景

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透伦敦12月5日 - 葡萄牙和意大利公债收益率(殖利率)周五触及纪录新低，因市场摆脱周四欧洲央行会议缺乏实质行动的失望情绪。
交易商表示，投资人再度关注欧洲央行购买公债的量化宽松政策(QE)前景，欧洲央行暗示将在明年年初决定是否采取该行动。
美国公布的就业数据意外强劲，令美联储在明年上半年升息的可能性增加，但并未打压此间市场的投资人士气。
意大利10年期公债收益率 触及1.95%，葡萄牙10年期公债收益率 重挫至2.76%，当日均下挫5-7个基点，扭转了周四的升势。
“我都不相信昨日的走势是市场再度评估QE的可能性，”Bayersiche Landesbank首席策略师Marius Daheim表示。
“一些投资人只不过是在获利了结。德拉吉说的话都不能解读为压制QE预期。”
德国央行总裁魏德曼周五警告欧洲央行，效仿美国和日本实施QE，可能在欧洲不会有同样效果。
不过许多市场人士仍有信心欧洲央行将竭尽所能提振经济成长，消除通缩风险。
德国10年期公债收益率 升1个基点，报0.78%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 王丽鑫)
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
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