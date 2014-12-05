欧元债市：葡萄牙和意大利公债收益率触及新低，因市场再度关注QE前景

路透伦敦12月5日 - 葡萄牙和意大利公债收益率(殖利率)周五触及纪录新低，因市场摆脱周四欧洲央行会议缺乏实质行动的失望情绪。

交易商表示，投资人再度关注欧洲央行购买公债的量化宽松政策(QE)前景，欧洲央行暗示将在明年年初决定是否采取该行动。

美国公布的就业数据意外强劲，令美联储在明年上半年升息的可能性增加，但并未打压此间市场的投资人士气。

意大利10年期公债收益率 触及1.95%，葡萄牙10年期公债收益率 重挫至2.76%，当日均下挫5-7个基点，扭转了周四的升势。

“我都不相信昨日的走势是市场再度评估QE的可能性，”Bayersiche Landesbank首席策略师Marius Daheim表示。

“一些投资人只不过是在获利了结。德拉吉说的话都不能解读为压制QE预期。”

德国央行总裁魏德曼周五警告欧洲央行，效仿美国和日本实施QE，可能在欧洲不会有同样效果。

不过许多市场人士仍有信心欧洲央行将竭尽所能提振经济成长，消除通缩风险。

德国10年期公债收益率 升1个基点，报0.78%。(完)

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