欧元债市：最高评级公债收益率触及纪录低位，因通胀预期随油价下降

路透伦敦12月12日 - 欧元区最高评级公债收益率(殖利率)周五触及纪录低位，因油价直线下跌侵蚀通胀预期，促使市场押注欧洲央行(ECB)明年年初将必须采取进一步刺激措施。

其他欧元区公债收益率也在下跌，因欧元区指标德国10年期公债收益率跌破0.65%，扩大欧洲央行周四向银行提供贷款需求疲软后的跌势。

即便很多人预期周五稍晚法国债信评级将被调降，但法国10年期借债成本下跌5个基点，至0.893%的纪录低位，寄望欧洲央行通过量化宽松项目购买公债。

“通胀下滑提高欧洲央行采取量化宽松的几率，在欧洲央行宣布这一政策之前，欧元区公债收益率将受到下行压力，”KBC利率分析师Mathias van der Jeugt称。

油价下跌促使全球投资者撤出股市转投债市，10年期美债收益率 跌近7个基点至2.11%。德国对等公债收益率 触及纪录低位0.624%，日内下跌约5个基点。

连过去几天被希腊政治问题推高的长期希腊公债收益率都下跌，不过短债收益率继续上涨，因违约担忧重燃。

不过法国债信评级下调或将是一个重大打击，尤其是在上周标准普尔已经下调了意大利评级。

很多分析师认为，几乎可以确定惠誉周五将调降法国评级，10月该机构将法国评级展望降为负面。(完)

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