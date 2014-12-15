欧元债市：西班牙公债收益率触及纪录低点，油价下跌增强了ECB行动预期

* 油价挫至五年半新低

* 市场显示欧元区挪向通缩

路透伦敦12月15日 - 西班牙公债收益率周一跌至纪录低点，因油价下跌走势支撑了有关欧洲央行(ECB)将很快采取刺激举措的预期，包括央行可能购买主权公债。

原油触及五年半低点，这进一步印证了市场的押注，即欧洲央行需要有所行动来对抗通缩。两年期通胀互换已经逼近零的危险水准。

投资人追捧意大利、西班牙和葡萄牙公债，他们的收益率高于德国公债，且预计如果欧洲央行推出量化宽松政策，他们将跑赢。

希腊10年期公债收益率 甚至也出现下滑，尽管过去几周因希腊政局忧虑，该收益率表现震荡。

“如果油价走势改变了中期通胀预期，那将只会巩固ECB放宽政策的前景。”摩根士丹利的欧洲利率策略部的一位高管Anton Heese说道。

上周路透访查的分析师几乎一致预计欧洲央行将在几个月内开始购买公债。

西班牙10年期公债收益率 跌约10个基点，报1.785%的纪录低点，葡萄牙和意大利10年期公债收益率跌4-8个基点。

10年期德国公债收益率 升1个基点，报0.63%，法国10年期公债收益率 也小涨至0.91%，上周五惠誉下调法国债信评等至AA。

欧洲央行特别关注，油价下跌是否会提振欧元区国家的国内支出。因此投资人将密切注意周二公布的制造业及服务业产出初值数据。(完)

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