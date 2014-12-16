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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:55 BJT

欧元债市：德国10年期公债收益率触及纪录新低，因德国PMI逊于预期

路透伦敦12月16日 - 10年期德债收益率(殖利率)周二跌至纪录新低0.613%，此前公布德国采购经理人指数(PMI)。(完)
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