欧元债市：俄罗斯危机及疲弱的PMI数据打压德债收益率跌穿0.60%

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 俄罗斯危机刺激对最高评等资产的买盘
* 德国12月PMI降至18个月低点
* 油价下滑对通胀前景的影响比对促进经济的作用更大
* 德国、爱尔兰、比利时、奥地利公债收益率触及新低
路透伦敦12月16日 - 德国公债收益率周二触及新低，因俄罗斯金融市场崩盘刺激投资人慌忙转投最高评等资产，而疲弱的民间数据巩固了欧洲央行将不得不进一步放宽政策的观点。
全球油价续挫之际，俄罗斯卢布崩跌，俄罗斯央行匆忙升息，但未能令投资人信服已采取足够措施扭转金融危机局面。
俄罗斯的危机促使全球投资人削减较高风险资产仓位，追捧诸如公债等高流动性和最高评等证券。
10年期德债收益率 首次跌穿0.60%，而美国10年期公债收益率也挫至两个月新低。
爱尔兰、比利时和奥地利公债收益率也触及新低，其他欧元区公债收益率离低点也不远。
英国央行周二警告，油价下跌可能加剧地缘政治的紧张局势，引发美国页岩油和页岩气公司的违约并动摇欧元区的通胀预期。
周二公布的调查显示，德国民间经济活动速度在12月放缓至18个月来最慢，因制造业活动升温不抵服务业颓势。Markit的12月德国综合采购经理人指数(PMI)初值降至51.4，11月终值为51.7。
数据巩固了欧洲央行可能很快将开始购买公债，向欧元区经济挹注资金的预期。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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