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债券 | 2014年 12月 18日 星期四 01:33 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因通胀下滑缓解美国升息忧虑

* 德债收益率困于0.60%略下方

* 市场通胀指标降至1.60%下方的新低

* 希腊公债收益率下跌，因总统选举临近

路透伦敦12月17日 - 欧元区公债收益率周二逼近纪录低点，因美国公布通胀创六年最大跌幅，投资人也在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)就何时可能开始升息的最新想法。

美联储在1900GMT将发布的政策声明中是否会放弃维持近零利率“一段长时间”措辞仍不确定。

但疲弱的消费者物价数据可能带来一些谨慎情绪，并促使欧元区采取进一步刺激措施，这盖过了俄罗斯金融危机和希腊至关重要的总统选举对市场的影响。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，报0.59%，稍早一度追平0.566%的纪录低点。

意大利10年期公债收益率 跌2个基点，报1.98%，西班牙10年期公债收益率 持稳在1.79%，略高于纪录低点。

希腊10年期公债收益率 大跌25个基点，报8.89%。

希腊总统选举三轮投票今日稍后将展开第一轮。此次大选将确定该国是否必须提前选举，陷入新一轮政治乱局。

显示未来五年通胀预期的欧元区五年远期损益平衡率 触及1.5977%，远低于欧洲央行略低于2%的通胀目标。两年期通胀互换率 昨日尾盘已经降至负值。(完)

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