欧元债市：二线国家公债收益率挫跌，受欧洲央行总裁评论影响

标题新闻：4月零售销售和消费者物价数据发布后，亚特兰大联储预计美第二季成长年率仍为3.6%
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2015年首个交易日，投资者买入欧元区南部二线国家的高收益债券，若欧洲央行实行量化宽松(QE)，市场认为这些债券收益率下滑潜力最大。
西班牙10年期公债收益率 下跌8个基点至1.53%，可比德债收益率 持平于0.55%。两者之差缩窄，为2010年4月来首次低于100个基点。
意大利10年期公债收益率 下降7个基点至1.81%，葡萄牙10年期公债收益率 降9个基点至2.60%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 朱晓军/杜明霞；审校 蔡美珍)
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PPI:生产者物价指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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