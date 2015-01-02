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债券 | 2015年 1月 2日 星期五 16:26 BJT

欧元债市：二线国家公债收益率挫跌，受欧洲央行总裁评论影响

2015年首个交易日，投资者买入欧元区南部二线国家的高收益债券，若欧洲央行实行量化宽松(QE)，市场认为这些债券收益率下滑潜力最大。

西班牙10年期公债收益率 下跌8个基点至1.53%，可比德债收益率 持平于0.55%。两者之差缩窄，为2010年4月来首次低于100个基点。

意大利10年期公债收益率 下降7个基点至1.81%，葡萄牙10年期公债收益率 降9个基点至2.60%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 朱晓军/杜明霞；审校 蔡美珍)
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