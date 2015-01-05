欧元债市：希腊公债收益率上涨，因德国对希腊救助计划态度强硬

* 德国暗示不愿意在希腊救助计划条款上让步

* 希腊政局动荡令欧洲央行QE争论复杂化

路透伦敦1月5日 - 希腊公债收益率周一上涨，因有迹象显示欧元区最有影响力的经济体－德国对1月25日希腊大选后的下一届政府将采取强硬立场，投资人反应紧张。

投资人担心如果大选令希腊左翼激进联盟党牵头组建政府，德国的立场可能最终迫使希腊退出欧元区。左翼激进联盟党希望去除2,400亿欧元救助计划所要求的撙节措施。

德国副总理加布利尔表示，德国希望希腊留在欧元区，但预计希腊要遵守救助措施条款。

希腊10年期公债 收益率升21个基点，报9.46%，三年期公债收益率升12个基点，报13.32%。

“在政治局势得以解决以及今年的融资选项明确前，在希腊的投资风险仍很高。”德国商业银行策略师Christoph Rieger表示。

希腊的大选可能也会令欧洲央行对推出购债计划的内部讨论复杂化，LNG Capital首席信贷策略师Gary Jenkins表示。

“欧洲央行怎么可以开始一个包括购买希腊公债的计划，而同时希腊新政府可能会要求减计所持公债？另外，欧洲央行怎么可以开始这样一个计划而不将希腊包括在内？”他指出。

欧元区其他公债市场今年开局强劲，显示投资人预计欧洲央行将聚焦通胀，并可能进一步实施刺激措施提升通胀。

德国周一公布的初步数据显示，12月通胀降至逾五年最低水准，可能预示周三欧元区将公布的通胀数据会为负值，并巩固了对本月稍后欧洲央行进一步放宽政策的预期。

10年期德债收益率 触及纪录低点0.492%，其他欧元区公债收益率升3-6个基点，上周五大跌10-25个基点。

西班牙10年期公债收益率 约报1.5%，意大利10年期公债收益率 略低于1.80%，葡萄牙10年期公债收益率 报2.50%。(完)

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