欧元债市：欧元区二线公债收益率上扬，因担忧欧洲央行QE选项

路透伦敦1月9日 - 欧元区二线公债收益率周五上扬，因一路透报导引发市场担忧，欧洲央行未来可能推出的购债举措可能不会是投资者预期的无限量印钞机制。

知情人士透露，欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，其中讨论的一个选项是欧洲央行将购买总量中的一定份额，为防止违约，风险将由各国央行依据其资本份额来承担。剩余的部分将由各国央行购买，但风险要自担。这回应了德国对较大经济体较二线国家承担更多风险的不安。

意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率 上扬多至6个基点，分别报1.89%，1.75%和2.67%，表现不及可比德债。

上述公债收益率周一触及纪录低位，因预期欧洲央行将很快推出大规模量化宽松举措以逆转消费者物价回落的势头，并提振停滞不前的经济。

10年期德债收益率 回落3个基点，报0.48%，因时薪回落令强于预期的美国12月非农就业数据失色，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的时间可能推迟。

不过，美国就业市场总体改善再度确认了欧元区和美国经济之间存在巨大差距，其货币政策前景背道而驰。(完)

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