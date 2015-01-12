欧元债市：希腊公债收益率下滑，因欧盟官员淡化希腊退出欧元区风险

* 荷兰首相吕特称不相信希腊将退出欧元区

* 其他较低评等欧元区公债收益率下滑，因QE预期

* 交易商称QE注定要实施，可能就在下周－调查

* 葡萄牙将发售10年期和30年期新债

路透伦敦1月12日 - 希腊公债收益率周一下滑，因欧元区官员淡化希腊在左翼激进联盟党大选获胜的情况下退出欧元区的风险。

荷兰首相吕特(Mark Rutte)周日在荷兰电视台表示，希腊在实施了四五年的撙节措施后停止所有改革，并退出欧元区是不可思议的。

上周，欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西也表示，有关希腊退出欧元区或重新安排债务的问题不在议事日程内。

希腊10年期公债收益率 跌62个基点，报9.55%，上周一度升至11%的10月中来最高。三年期公债收益率跌穿12%，骤降约160个基点。

欧元区二线公债收益率也下跌，西班牙 及意大利10年期公债收益率 下跌10个基点，分别报1.63%及1.80%。此前一欧洲央行官员表示，欧元区陷入通缩的风险被低估了，敦促欧元区购买公债。

周一油价续挫5%，凸显欧洲央行在阻止去通胀螺旋面临的难度。

路透访查的交易商表示，欧洲央行注定是要实施某种形式的量化宽松政策(QE)，可能早至1月22日下一次欧洲央行政策会议上就会宣布。

公债收益率降至历史低点，刺激政府发售长期公债以缓解未来融资压力。葡萄牙将发售10年期和30年期新债，预计周二定价。(完)

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