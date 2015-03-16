更正-欧元债市：公债收益率小涨，投资者试图与欧洲央行购债举动同步

(更正：第六段译文“其他多数欧元区公债收益率均小升，不过西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率小跌，略高于纪录低位”有误，应为“其他欧元区公债收益率均小升，脱离纪录低位”)

路透伦敦3月16日 - 欧元区政府公债收益率周一小升，欧洲央行上周强力启动万亿欧元购债计划后，本周料放缓资产购买步伐。

欧洲央行周一公布的数据显示，在购债计划开始后的头几天，央行购债规模略低于100亿欧元，看来能顺利完成每月购债600亿欧元目标。

这导致市场预期购买进度将放缓，不过是本周还是晚些时候再放缓仍不确定。交易员称，无论如何，在权衡欧洲央行举动的投资者也在放慢速度。

“上周头三天非常积极，随后就我们所听到的(欧洲央行的活动)减少了很多，”KBC策略师Piet Lammens说道。

“对欧洲央行在市场的购买能力一直有不少怀疑...因此可能他们希望证明市场上有足够的卖家。或许现在他们会说‘我们已经证明了，接下来几周我们会减轻力道’，也或者他们将会继续展现他们的能力。”

德国10年期公债 收益率涨3个基点至0.28%，上周曾创纪录低点0.188%。其他欧元区公债收益率均小升，脱离纪录低位。

分析师表示，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本周稍后的货币政策会议上，会从声明中弃用对升息“保持耐心”的措辞的预期，也推高公债收益率。

措辞的改变会暗示美联储在今年稍晚升息的几率增加。(完)

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