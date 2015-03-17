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债券 | 2015年 3月 17日 星期二 16:57 BJT

欧元债市：公债收益率微涨，投资者在揣摩美联储升息路径

“欧元区市场的主要推动因素仍是正在进行的购债，但即便如此，美联储若改变措辞，都可能产生短期的溢出效应，”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。

在路透调查访问的分析师中，认为美联储6月升息，或等到今年稍晚升息的分析师人数几乎各有一半。

油价下跌对通胀率构成拖累，可能使美联储继续保持谨慎。

德国10年期公债收益率 周二微涨1个基点至0.28%，上周曾触及0.188%的纪录低位。

除了希腊公债之外，欧元区其他公债收益率的涨幅介于1-4个基点；希腊公债收益率由高点微跌。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云/李春喜 审校 蔡美珍)

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