欧元债市：德债收益率下滑，稍后标债或吸引强劲买需

德国计划今日稍晚最多标售40亿欧元公债。10年期德债收益率下跌1个基点至0.27%，不过已较上周四所及纪录低点0.188%上涨10个基点，因为欧洲央行本周的购债放缓。

“标售应会反响不错，因为上周约50%的价格涨幅已经回吐，因此收益率水平又变得具有吸引力，”德国商业银行策略师 Michael Leister表示。

他和其他策略师表示，因为KfW的债券收益率已经跌至与德债平价甚至稍低，一些投资者卖出德国国家开发银行KfW的债券，转而买入10年期德债，也可能有利于标售。

二线国家公债收益率略微走高。市场在消化意大利新发行的15年期公债，同时还密切关注希腊与欧盟伙伴国之间的紧张关系。

两年希腊公债收益率 上涨至一个月高点，因市场愈发担忧该国已经没有时间实施改革，而这是获得资金并避免违约的条件。(完)

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