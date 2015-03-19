欧元债市：美联储下调成长预估拖累德债收益率触及纪录低位，希腊公债回落

* 美联储下调成长和通胀预期

* 意大利和西班牙公债收益率下跌超过10个基点

* 希腊公债收益率上扬，希腊政府与国际金主即将展开债务磋商

路透伦敦3月19日 - 德债收益率周四跌至纪录低位，之前美国暗示不急于升息。希腊借贷成本攀升，该国政府即将与国际金主就债务问题展开磋商。

尽管希腊银行业存款持续外流，且预计该国政府将在本月底陷入流动性枯竭的困境，但美国联邦储备理事会(FED/美联储)昨日暗示不急于升息，让欧元区其他市场长舒了口气。

评级较低的意大利和西班牙公债收益率走低，因市场焦点重回欧洲央行的购债计划。

“我个人认为，二线公债利差十分强劲，足以促使部分投资者重新买入这些公债，因为他们清楚有欧洲央行的购债行动为他们兜底，”摩根大通资产管理部门全球多资产团队资产组合经理Jonathan Lowe表示。

德国10年期公债收益率在亚洲交易时段跌至0.165%的低位，跟随日本和美国公债的大跌走势，后小幅反弹至0.19%，日内上扬1个基点。

欧元区其他最高评级公债收益率回落1-3个基点，投资者在法国公债标售中大举买入。

意大利和西班牙10年期公债收益率回落9个基点，分别报1.25%和1.22%。

法国公债标售的投标倍数超过两倍，进一步显示投资者担忧，欧洲央行购债行动可能导致最高评等公债供应短缺。

不过，希腊公债逆势走低。两年期希腊公债收益率急升近3个百分点，至24.65%，为2014年中发行以来最高。

希腊政府与国际金主将在周四晚些时候举行的欧盟峰会间歇举行磋商。欧元区领导人将告诉希腊左翼政党领袖，他们等待其落实改革举措，避免即将出现的现金危机的时间和耐心已经不多，希腊可能被迫退出欧元区。(完)

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