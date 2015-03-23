欧元债市：欧元区公债收益率上升，因德拉吉预计年底前通胀上升

* 欧洲央行总裁德拉吉预计年底前通胀上升 * 交易商表示一些投资人预计QE提前结束 * 西班牙反撙节政党在地方选举大有斩获 路透伦敦3月23日 - 欧元区公债收益率周一上升，此前欧洲央行总裁 德拉吉对通胀表达了乐观的看法，且数据显示欧洲央行购债计划正取得稳 步进展。 德拉吉在欧洲议会上表示，预计年底前消费者物价将逐步上升，即便 在未来几个月通胀仍可能维持低位或负值。 交易商表示，一些投资人认为这是欧洲央行可能提前结束购债计划的 迹象，尽管德拉吉表示，意图继续购债直至至少2016年9月底。 欧洲央行启动量化宽松政策以来已经耗资263亿欧元购债，该计划要 向欧元区经济挹注超过万亿欧元。 德国10年期公债收益率 涨4个基点，报0.22%，意大利1 0年期公债收益率升9个基点，报1.30%。 西班牙公债收益率承压，此前该国新窜起的反撙节政党Podemos在地 方选举中大有斩获，各政党得票分散，预示西班牙可能在今年晚些时候举 行全国大选。 西班牙安达鲁西亚地区周日的选举结果显示，反撙节势力也在西班牙 站稳脚跟，结束了西班牙逾40年来两党轮流执政的政治体制。 在希腊总理齐普拉斯首度正式造访德国之前，希腊公债收益率<0#GRT SY=TWEB>保持在今年高位附近。齐普拉斯将寻求德国总理梅克尔的支持， 希望获得新的金援。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)