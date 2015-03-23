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债券 | 2015年 3月 24日 星期二 02:23 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率上升，因德拉吉预计年底前通胀上升

* 欧洲央行总裁德拉吉预计年底前通胀上升
    * 交易商表示一些投资人预计QE提前结束
    * 西班牙反撙节政党在地方选举大有斩获

    路透伦敦3月23日 - 欧元区公债收益率周一上升，此前欧洲央行总裁
德拉吉对通胀表达了乐观的看法，且数据显示欧洲央行购债计划正取得稳
步进展。
    
    德拉吉在欧洲议会上表示，预计年底前消费者物价将逐步上升，即便
在未来几个月通胀仍可能维持低位或负值。
    
    交易商表示，一些投资人认为这是欧洲央行可能提前结束购债计划的
迹象，尽管德拉吉表示，意图继续购债直至至少2016年9月底。
    
    欧洲央行启动量化宽松政策以来已经耗资263亿欧元购债，该计划要
向欧元区经济挹注超过万亿欧元。
    
    德国10年期公债收益率 涨4个基点，报0.22%，意大利1
0年期公债收益率升9个基点，报1.30%。
    
    西班牙公债收益率承压，此前该国新窜起的反撙节政党Podemos在地
方选举中大有斩获，各政党得票分散，预示西班牙可能在今年晚些时候举
行全国大选。
    
    西班牙安达鲁西亚地区周日的选举结果显示，反撙节势力也在西班牙
站稳脚跟，结束了西班牙逾40年来两党轮流执政的政治体制。
    
    在希腊总理齐普拉斯首度正式造访德国之前，希腊公债收益率<0#GRT
SY=TWEB>保持在今年高位附近。齐普拉斯将寻求德国总理梅克尔的支持，
希望获得新的金援。(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
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 (编译 李军; 审校 母红)
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