欧元债市：德债收益率下滑，因投资人预计美国通胀将保持在低位

* 投资人预计低通胀将令美联储推迟升息
* 美联储埃文斯促请推迟至明年升息
* 希腊寻求快速获得金援的努力失败
路透伦敦3月25日 - 德国公债收益率(殖利率)周三下跌，投资人预计低通胀现象料将持续，可能导致美国联邦储备理事会(美联储/FED)延至今年晚些时候才会升息。
周二美国公布的数据显示，上月消费者物价指数上升，结束三个月跌势，但芝加哥联储总裁埃文斯周三促请美联储推至至明年上半年才升息。
华尔街大行中多数预计美联储将要到至少9月才会升息，之前预估为6月。
亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国“很有可能”在9月升息。
市场对德国IFO企业信心调查的反应不大，调查数据进一步显示德国经济动能可能逐渐增强。
德国10年期公债收益率 下跌1个基点，至0.23%。其他高评级债券收益率持平或小跌。
美国10年期公债收益率 跌至1.90%下方，本月稍早还一度触及今年高位2.25%。
美国10年期公债较可比德债利差收窄至165个基点，两周前在欧洲央行启动购债计划时曾创下189个基点的历史高位。
美联储下调通胀前景与成长预期后，美国公债上周开始上涨。
西班牙 与意大利10年期公债收益率 小涨，分别报1.30%和1.34%。市场在为意大利周四的公债供应作准备，西班牙周二发售了15年期通膨保值债券。
市场仍关注希腊情势，希腊承诺周一前向欧元区金主提交改革计划，以求释出急需的资金，避免破产。
希腊周三寻求从欧元区救助基金快速获得资金的努力失败。欧洲央行小幅上调对希腊银行的紧急金援，但告知不要增持希腊公债。
希腊公债收益率 小涨，交易商称交投清淡。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)