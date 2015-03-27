欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，因预计其债信评级可能上调

* 市场乐观认为葡萄牙将重获投资级别评等

* 惠誉将在欧洲市场收盘后检讨葡萄牙信贷评等

* 希腊提交改革计划，否认财长辞职

路透伦敦3月27日 - 葡萄牙公债收益率周五下滑，因预计评级机构惠誉可能把该国主权债信评级上调回投资等级。葡萄牙已在去年成功走出国际纾困。

惠誉将在今日欧洲市场收盘后决定是否把葡萄牙评级上调，葡萄牙目前评等为BB+，为非投资级别的最高级。

葡萄牙公债表现优于多数欧元区其他国家公债。分析师说，有鉴于葡萄牙经济持续复苏，投资人准备迎接正面的结果。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌3个基点，至1.77%，稍早低见1.75%；西班牙 与意大利10年期公债收益率 小涨，分别报1.32%与1.35%。

“我们今天稍晚可能看到葡萄牙评级升至投资等级，那可能促使指数追踪者买进些许公债，或者部分人士不得不增加葡萄牙公债的曝险部位。这可能对整体二线国家债券有利，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。

标准普尔上周将葡萄牙主权评等展望由“稳定”上调至“正面”，指出该国成长展望较佳。

希腊周五向国际金主提交了改革计划，但市场仍不确定是否债权人会接受以释出急需的资金。

希腊政府官员否认了德国报章有关希腊财长可能辞职的报道。

短期希腊公债收益率小涨，而10年期希腊公债收益率跌11个基点，报11.04%。(完)

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