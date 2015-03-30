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债券 | 2015年 3月 30日 星期一 23:05 BJT

欧元债市：希腊公债收益率小升，德国呼吁希腊提供更多改革细节

路透伦敦3月30日 - 希腊公债收益率(殖利率)周一小升，因其最大债权国德国称希腊要提供更多改革细节，欧元区才能给予希腊进一步金援。

希腊对周末谈判看法乐观，但债权机构指出，希腊周五所提出的清单，这份清单只是一堆想法的集合，还不能提交至欧元集团。

一些建议也必须被制定为法律。

消息人士向路透表示，还需数天时间才能完成改革清单的准备工作。

评等机构惠誉周五将希腊的信用评等从'B'下调至'CCC'，称因欠缺进入市场的机会、流动性紧张。

尽管多数分析师对能在最后一刻达成协议抱持信心，但一些分析师也在为最坏的情况作准备。

“我对希腊能提供令欧洲伙伴满意的改革计划颇为怀疑，”Intesa Sanpaolo的Sergio Capaldi表示，他建议投资人撤出市场。

希腊还未对是否会提交新的改革清单立即做出反应。

希腊10年期公债收益率 上升12个基点，至11.16%， 较短期公债收益率上涨约46个基点，至20.96%。

葡萄牙10年期公债收益率 升2个基点，报1.79%。

意大利10年期公债收益率跌3个基点，报1.32%，意大利周一标售公债，五年和10年期借款成本小幅降至纪录新低，重演上周标售的良好买兴。

德国10年期公债收益率 下跌2个基点至0.19%，数据显示德国3月消费者物价升0.1%。

欧洲央行公布，截至3月27日共购入410亿欧元公债。(完)

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