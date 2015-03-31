欧元债市：德债收益率连跌第五季，因通胀大幅回落

路透伦敦3月31日 - 德债收益率周二跌至纪录低位附近，连跌第五季 ，跟随欧元区通胀走低的的趋势。 欧盟统计局公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上 年同期下降0.1%(预估为下降0.1%)，2月为下跌0.3%。 数据 显示，通胀已经触底，不久可能开始反弹。 欧洲央行本月开始执行1万亿欧元购债计划，以提振通胀。但金融市 场仍预计，在可预见的未来，区内通胀将继续保持在略低于2%的央行目标 之下。 最受关注的市场通胀预期指标，五年期和五年期远期损益平衡通胀率 略高于1.6%。 “较长期通胀前景仍然低迷，这将使欧洲央行在下季度继续大举购债 ，并继续向公债收益率施压，”RIA Capital Markets的债市策略师Nick Stamenkovic表示。 德国10年期公债收益率 回落2个基点，报0.19%，距离 本月触及的纪录低位0.165%不远。七年期以下德债的收益率均为负值。 欧元区通胀两年半来普遍下滑，在2013年底前骤降。 但部分策略师认为，市场可能低估了欧洲央行提振成长和通胀计划的 能力，收益率将在下一季上扬。 “对欧洲央行量化宽松计划效力的信心可能增强，市场将看到核心公 债收益率攀升，尽管欧洲央行购债行动面临供应非常有限的局面，”荷兰 合作银行的Richard McGuire说，他预计第二季末，10年期德债收益率将 攀升至0.30%。 较低评等西班牙和意大利10年期公债收益率回落7个基点，分别报1.2 5%和1.28%。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)