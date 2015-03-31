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债券 | 2015年 4月 1日 星期三 00:26 BJT

欧元债市：德债收益率连跌第五季，因通胀大幅回落

路透伦敦3月31日 - 德债收益率周二跌至纪录低位附近，连跌第五季
，跟随欧元区通胀走低的的趋势。
    
    欧盟统计局公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上
年同期下降0.1%(预估为下降0.1%)，2月为下跌0.3%。 数据
显示，通胀已经触底，不久可能开始反弹。
    
    欧洲央行本月开始执行1万亿欧元购债计划，以提振通胀。但金融市
场仍预计，在可预见的未来，区内通胀将继续保持在略低于2%的央行目标
之下。
    
    最受关注的市场通胀预期指标，五年期和五年期远期损益平衡通胀率
 略高于1.6%。
    
    “较长期通胀前景仍然低迷，这将使欧洲央行在下季度继续大举购债
，并继续向公债收益率施压，”RIA Capital Markets的债市策略师Nick 
Stamenkovic表示。
    
    德国10年期公债收益率 回落2个基点，报0.19%，距离
本月触及的纪录低位0.165%不远。七年期以下德债的收益率均为负值。

    欧元区通胀两年半来普遍下滑，在2013年底前骤降。
    
    但部分策略师认为，市场可能低估了欧洲央行提振成长和通胀计划的
能力，收益率将在下一季上扬。

    “对欧洲央行量化宽松计划效力的信心可能增强，市场将看到核心公
债收益率攀升，尽管欧洲央行购债行动面临供应非常有限的局面，”荷兰
合作银行的Richard McGuire说，他预计第二季末，10年期德债收益率将
攀升至0.30%。
    
    较低评等西班牙和意大利10年期公债收益率回落7个基点，分别报1.2
5%和1.28%。(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
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GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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