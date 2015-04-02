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债券 | 2015年 4月 3日 星期五 00:04 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率脱离低位，投资人屏息以待美国非农就业数据

路透4月2日 - 欧元区公债收益率(收益率)周四守在纪录低位略上方，由于美国周五将公布重要就业数据，且欧洲即将进入长周末假期，而希腊融资问题尚未解决，因此投资人不太愿意押注收益率进一步下跌。

美国就业市场力道将决定联邦储备理事会(美联储/FED)未来几个月是否升息，美国升息可能拉缓、甚至稍微扳回欧洲借贷成本下滑的趋势。

路透调查显示，美国3月非农就业岗位预估增加24.5万，2月为增加29万。

民间就业服务机构ADP周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，为2014年1月以来的最低增幅。

“非农就业数据可能对欧洲盘有相当的影响，”荷兰合作银行市场分析师Emile Cardon说。“投资人担心就业报告且长假周末在即，所以可能出现一些获利了结。”

10年期德国公债收益率 升2个基点，报0.19%，欧元区其他公债走势亦与德债雷同。欧洲市场将迎来四天的复活节假期。

希腊和欧洲债权人协商新资金的谈判，可能会在假期过后主导市场情绪。德国商业银行策略师建议买进德债，押注非农就业数据不如预期、以及希腊问题或许将导致资金流入高评级资产。

欧元区官员周四表示，希腊向债权人表示将在4月9日耗尽现金，但希腊财政部之后否认该消息。

希腊10年期公债收益率升11个基点，报11.99%，两年期公债收益率升76个基点，报23.76%。 (完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)

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