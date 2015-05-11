欧元债市：希腊公债收益率攀升，因德国转变立场支持希腊举行公投

路透伦敦5月11日 - 希腊公债收益率周一攀升，因德国提出，让希腊民众对欧洲要求希腊进行痛苦改革以换取进一步金援进行公投，这进一步增加了问题的不确定性。
欧洲官员称，在布鲁塞尔开会的欧元区财长预计将在今日晚些时候发布简短声明，确认希腊与国际金主的磋商取得进展。
但声明预计将指出，“需要更长的时间和更多的努力才能消除分歧”。诸如养老金和就业市场等关键问题可能仍将是双方不愿跨越的红线。
德国财长朔伊布勒称，对需作出的必要牺牲获得公众的支持可能有帮助。
欧元区政府之前反对进行公投，称可能导致金融市场动荡，并导致陷于困境中的希腊银行遭遇挤兑。
希腊两年期公债收益率 攀升83个基点，至21.34%，延续稍早录得的升势，尽管两位希腊财政部官员称，希腊已经偿还周二将到期的7.5亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款，缓解了该国可能违约的担忧。
偿还IMF贷款并未完全消除对希腊短期违约的担忧。除非希腊能与债权人达成协议，释出72亿欧元的救助资金，否则该国在偿还6月到期的另一笔15亿欧元IMF贷款，和7月到期的30亿欧元欧洲央行贷款的同时，支付社会福利将可能有困难。
希腊可能遭遇的另一个打击是，分析师预计惠誉将在周五将希腊信用评等调降至B级。
10年期希腊公债收益率上扬12个基点，至10.90%。希腊股市 急跌2.5%，跑输欧洲其他股市。希腊银行股 重挫6.7%。
其他欧元区公债收益率也上升。10年期德债收益率 升5个基点，报0.59%，部分因欧元区通胀预期反弹，以及投资者对超低收益率的担忧重燃，导致欧元区公债市场遭抛售。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
(编译 母红; 审校 利棣儿)