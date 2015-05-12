更正-欧元债市：欧元区公债收益率跳升，因债市抛售仍在继续

(更正：因译文有误，内文第七段应为“4月中曾触及0.05%的低点”，非“盘中触及4月中以来最低0.05%”)

* 欧元区公债收益率全面大幅攀升

* 此轮债市普跌非一力所为

* 市场头寸一边倒以及流动性不佳放大了价格跌幅

路透伦敦5月12日 - 欧元区公债收益率周二攀升，因全球资金流出债市的势头未显示出任何放缓的迹象。

分析师找不到解释此轮债市抛售的具体原因，只能将其归咎于随着油价上涨通胀预期攀升，以及投资者对超低收益率感到不安。但由于希腊债务危机损及风险意愿，债市的总体状况变得更加复杂。

从历史水平来看，通胀仍处于非常低的水平。在4月29日公布的数据显示德国物价意外上涨前，市场预计德债收益率将降至零水准，受欧洲央行购债计划驱动。

之后，少量的卖出指令滚雪球般演变成全面抛售，投资者不愿在之前认为的避险资产中录得巨亏。

公债价格在收益率接近零时回落造成的损失大于在较高收益率水平时下跌可能造成的影响。目前的低票息无法弥补公债价格下跌给投资者造成的损失。

研究公司EPFR提供的数据显示，上周资金流出欧洲债券基金，为2015年来首见。数据覆盖了1,165只基金，共计管理着6,340亿欧元的资产。

10年期德债收益率 上扬7个基点，报0.67%，4月中曾触及0.05%的低点。

欧债的抛售势头蔓延至全球其他债市，受指标德债收益率攀升影响，其他市场也进行调整。根据Tradeweb提供的数据，收益率为负值的欧元区公债所占比率从一个月前的三分之一降至四分之一。

美国10年期公债收益率 早盘触及12月以来最高逾2.30%。10年期日本公债收率 距离年内高位不远，高于0.45%。

据说欧洲各国央行购买公债的操作，以及限制造市商以他人名义购买公债的能力的监管规定导致市场流动性偏低，令市场波幅被放大。

希腊局势也增加了债市的不确定性。德国周一建议，希腊可能需要就债权人要求的痛苦的改革计划进行公投，以获得民众的批准。

希腊央行一名官员表示，希腊用光了一个国际货币基金组织(IMF)的紧急帐户资金，以支付给IMF到期的7.5亿欧元款项。此举虽然让希腊免于违约，但凸显出希腊财务严峻程度。

欧元区评级较低公债与可比德债收益率差相对稳定，表明市场目前对希腊问题的关注度并不高。10年期西班牙和意大利公债收益率 上扬9个基点，分别报1.84%和1.85%。

部分分析师称，公债收益率迟早会上扬。(完)

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