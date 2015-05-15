欧元债市：公债价格反弹，投资者仍然紧张

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
花旗利率策略主管Alessandro Tentori表示，仅周五的走势不能把投资者吸引回来，因为许多投资者使用“风险价值(Value-at-Risk)”模型，这类模型对剧烈波动的状况有严格限制。
“我真的想先看到一段较长的低波动期，因为多数投资者会考虑经风险调整后的收益，”Tentori表示。
“当波动性下降，而收益率维持在0.65-0.75基点时，这突然就看起来像是很高的收益率。但以目前的波动性来看，经风险调整的收益率仍然很低。”
周五低评级的欧元区公债收益率也下跌。意大利 和西班牙10年期公债收益率 均下跌4个基点，分别报1.83%和1.81%。而葡萄牙10年债收益率 跌2个基点，报10.55%。
希腊10年债收益率 大体持平，报10.52%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/李春喜; 审校 蔡美珍)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6