欧元债市：公债价格反弹，投资者仍然紧张

花旗利率策略主管Alessandro Tentori表示，仅周五的走势不能把投资者吸引回来，因为许多投资者使用“风险价值(Value-at-Risk)”模型，这类模型对剧烈波动的状况有严格限制。

“我真的想先看到一段较长的低波动期，因为多数投资者会考虑经风险调整后的收益，”Tentori表示。

“当波动性下降，而收益率维持在0.65-0.75基点时，这突然就看起来像是很高的收益率。但以目前的波动性来看，经风险调整的收益率仍然很低。”

周五低评级的欧元区公债收益率也下跌。意大利 和西班牙10年期公债收益率 均下跌4个基点，分别报1.83%和1.81%。而葡萄牙10年债收益率 跌2个基点，报10.55%。

希腊10年债收益率 大体持平，报10.52%。(完)

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