欧元债市：欧元区公债收益率下降，追随隔夜美国公债的走势

路透伦敦5月15日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五下降，追随隔夜美国公债的走势。不过策略师表示，投资者可能仍不放心重返债市，对最近几周的剧烈动荡心有余悸。

德国10年期公债收益率跌7个基点报0.64%，仍远高于上月创下的纪录低点0.05%。美国公债收益率跌至2.17%，远低于周四触及的高点2.29%。

但债市最近大幅波动，连流动性最高的德国公债收益率最近几日的波动区间宽幅也高达20个基点，这让投资者保持观望。

花旗利率策略主管Alessandro Tentori表示，仅周五的走势不能把投资者吸引回来，因为许多投资者使用“风险价值(Value-at-Risk)”模型，这类模型对剧烈波动的状况有严格限制。

“我真的想先看到一段较长的低波动期，因为多数投资者会考虑经风险调整后的收益，”Tentori表示。

“当波动性下降，而收益率维持在0.65-0.75基点时，这突然就看起来像是很高的收益率。但以目前的波动性来看，经风险调整的收益率仍然很低。”

周四欧洲多个国家因公众假期休市，成交保持清淡，交易商对升势是否能维持也保持谨慎。

部分因周四美国公布的生产者物价指数疲弱，进一步压制了短期升息的预期，造成美国公债收益率大跌，美元下滑以及美股反弹。

周五低评级的欧元区公债收益率也下跌。葡萄牙 、意大利 和西班牙10年期公债收益率 下跌7-10个基点，分别报2.32%，1.80%和1.76%。

希腊10年债收益率 逆势上扬21个基点，报10.78%。(完)

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