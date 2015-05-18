欧元债市：希腊公债收益率急升，因投资人担心该国无法偿还IMF贷款

* 欧盟执委会否认做出新的让步

* 希腊政府称目标不错过每次还款

* 受希腊情势影响，其他二线国家公债收益率上涨

* 德债回稳，之前三周大幅波动

路透伦敦5月18日 - 投资人周一抛售希腊公债，因该国财政状况不稳以及不愿实施改革措施，预示该国下月偿还关键贷款时会有难度。

欧盟执委会否认希腊报章有关主席贾克提出降低希腊改革要求和预算目标新提议的报导。

英国Channel 4周六报导称，国际货币基金组织(IMF)流出的一份备忘录警告称，如果不与外国债权人达成实施改革换取资金的协议，希腊将难以在6月5日支付欠IMF的款项。

腊总理齐普拉斯本月稍早警告债权人称，该国将难以在5月12日支付欠IMF的款项，不过该国最终动用IMF紧急账户的资金还了款。

评等机构表示，如果希腊错过一次IMF还款，他们不会将希腊评等降至违约。但不能还款将是一个危险的举动，可能令欧洲央行增加对希腊银行融资的抵押品“减计”，并令希腊在欧元区的地位更加岌岌可危。

希腊政府发言人表示，希腊目标不错过每次还款。他还表示，希腊不会要求第三次金援。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一称，欧盟与希腊已在一些方面更接近达成共识，但达成协议的时间有限，希腊取得可持续复苏的唯一途径是留在欧元区。

希腊两年期公债收益率 急升238个基点，单日升幅为逾一个月最大，至三周高位23.5%。10年期公债收益率 升67个基点，报11.45%，希腊股指 一度大跌2%，但之后扭转跌幅，上扬1.6%。

许多市场人士表示，未来两周对希腊至关重要。所有市场人士都认为希腊退出欧元区的可能性暂时不大，即便希腊错过一次还款。

对希腊财政的担忧也拖累其他较低评等公债。葡萄牙10年期公债收益率 升10个基点，报2.44%，西班牙与意大利10年期公债收益率 皆上涨10-12个基点，分别报1.85%与1.91%。

德国10年期公债收益率 变动不大，在三周大幅波动后回稳。(完)

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