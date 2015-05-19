更正-欧元债市：公债收益率走低，因欧洲央行暗示短期内将加速购买资产

(更正：因译文有误，内文第七段中德国10年期公债收益率从上周触及的一年“低位”回落，应更正为从“高位”回落)

* 欧洲央行执委科尔称，央行5、6两月将加快资产购买进度

* 欧元区公债收益率全面走低

* 希腊公债卖压缓解，受助于与债权人达成协议的希望

路透伦敦5月19日 - 欧元区政府公债收益率周二普跌，之前欧洲央行决策者表示央行可能采取进一步举措刺激经济并提振通胀。

欧洲央行执委科尔称，央行将在5、6两月增加资产购买，因7、8两月的市场流动性通常较低。

他表示，近期公债市场的抛售属正常回调，但又指出，调整的速度令其担忧。过去一个月的调整导致德债收益率和欧元大幅攀升。他表示，欧洲央行将部分购债操作提前与市场波动性无关。

从3月开始，欧洲央行每月购买600亿欧元的资产，其中主要是公债，这是其旨在提振区内经济的万亿欧元量化宽松计划(QE)的一部分。

欧洲央行管委诺亚今天也表示，央行准备在必要时采取进一步行动，兑现保持通胀在接近但低于2%的水平。

意大利和西班牙10年期公债 收益率回落8个基点，分别报1.84%和1.78%。葡萄牙10年期公债收益率 跌6个基点，报2.39%。

德国10年期公债收益率 回落4个基点，报0.61%，稍早触及0.55%的低位，从上周触及的一年高位回落。

其他最高评等欧元区公债收益率跌幅相同，且欧元一周来首次跌至1.12美元之下。

“科尔的讲话明确暗示，欧洲央行未来数月全力致力于购买公债计划，未显示出将放慢行动的迹象，因此，近期出脱头寸的部分市场人士开始进行反向操作，”RIA Capital Markets的策略师Nick Stamenkovic说。

欧洲央行决策者讲话前，二线公债收益率小跌，因寄望希腊接近与债权人达成改革换贷款协议。

希腊财长周一晚些时候称，将在下周与欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)达成协议，该协议将帮助该国偿还下月到期的债务。但欧洲债权人对快速达成协议却没那么乐观。

希腊两年期公债收益率 跌90个基点，至23.08%。10年期公债收益率跌25个基点，报11.19%。(完)

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