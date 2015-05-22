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债券 | 2015年 5月 22日 星期五 15:54 BJT

欧元债市：德债收益率五周来料首次周线收低，希腊依然陷于困境

欧洲央行(ECB)官员本周稍早帮助抑制跌势，欧洲央行执委科尔称，由于预计夏季流动性减少，央行将在未来六周加快购债。

德国10年期公债收益率日内下跌3个跳动点，报0.61%，法国和其他高评级欧元区公债收益率也下跌相似的幅度。德债期货上涨33个跳动点。

德国4月IFO企业景气判断指数将在0800GMT公布，预计在七个月来首次下降。稍晚美国将公布经济数据，料显示通胀率陷入负区间。

一些分析师相信未来数周收益率应会企稳，因票息支付及公债赎回增加，还有欧洲央行加快购债，应当支撑市场需求。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 高琦/李春喜/艾茂林)

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