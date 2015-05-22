欧元债市：德债收益率有望录得五周来首次下跌，希腊公债逆势回落

* 投资者关注欧洲央行的购债行动

* 美国核心通胀攀升；对美联储利率前景的质疑犹存

* 希腊公债收益率逆势上扬，因救助磋商迟迟达不成协议

路透伦敦5月22日 - 德债收益率周五回落，本周有望录得五周来首次下跌，因市场关注欧洲央行继续购债，这扶助债市在过去数周大幅震荡后回稳。

德国企业信心七个月来首次回落，尽管跌幅低于预期，支撑了对公债的需求。

希腊债市逆势而动，收益率攀升，因最近与债权人的磋商未能达成任何债务协议。

但10年期德债收益率 带领欧元区其他公债收益率走低，债市在过去几周遭大举抛售后回稳，期间德债收益率从4月中触及的纪录低位0.05%反弹了约55个基点。

本周稍早欧洲央行决策者的讲话扶助遏止住了债市的抛售狂潮，央行执委科尔表示，将在未来六周加快购债进度，因预期夏季债市流动性会降低。

周五，10年期德债收益率回落3个基点，报0.60%。法国和其他最高评等欧洲公债收益率跌幅类似。意大利和西班牙可比公债收益率持稳至小跌。

“我们看到部分数据转弱，这可能在一定程度上支持了正在执行中的量化宽松(QE)计划，以及还有进一步放宽政策的空间的观点，”DZ Bank的策略师Christian Lenk表示。

尽管美国数据显示，4月核心通胀小幅攀升，但本周公布的一系列其他弱于预期的数据使市场进一步质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年升息的可能性。

美联储主席叶伦将在1700 GMT发表讲话，可能提供联储政策前景的进一步线索。周三公布的美联储会议记录将首次升息的时间推迟至今年晚些时候。

希腊公债仍然承压，两年期公债收益率 攀升75个基点，至24%，因欧洲领导人要希腊重返谈判桌，以便为在现金耗尽前达成改革换贷款协议展开“密集的工作”。(完)

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