欧元债市：德债收益率有望录得五周来首次下跌，希腊公债逆势回落

《全球主要国家债券发行预告》--1月23日-1月30日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
* 投资者关注欧洲央行的购债行动
* 美国核心通胀攀升；对美联储利率前景的质疑犹存
* 希腊公债收益率逆势上扬，因救助磋商迟迟达不成协议
路透伦敦5月22日 - 德债收益率周五回落，本周有望录得五周来首次下跌，因市场关注欧洲央行继续购债，这扶助债市在过去数周大幅震荡后回稳。
德国企业信心七个月来首次回落，尽管跌幅低于预期，支撑了对公债的需求。
希腊债市逆势而动，收益率攀升，因最近与债权人的磋商未能达成任何债务协议。
但10年期德债收益率 带领欧元区其他公债收益率走低，债市在过去几周遭大举抛售后回稳，期间德债收益率从4月中触及的纪录低位0.05%反弹了约55个基点。
本周稍早欧洲央行决策者的讲话扶助遏止住了债市的抛售狂潮，央行执委科尔表示，将在未来六周加快购债进度，因预期夏季债市流动性会降低。
周五，10年期德债收益率回落3个基点，报0.60%。法国和其他最高评等欧洲公债收益率跌幅类似。意大利和西班牙可比公债收益率持稳至小跌。
“我们看到部分数据转弱，这可能在一定程度上支持了正在执行中的量化宽松(QE)计划，以及还有进一步放宽政策的空间的观点，”DZ Bank的策略师Christian Lenk表示。
尽管美国数据显示，4月核心通胀小幅攀升，但本周公布的一系列其他弱于预期的数据使市场进一步质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年升息的可能性。
美联储主席叶伦将在1700 GMT发表讲话，可能提供联储政策前景的进一步线索。周三公布的美联储会议记录将首次升息的时间推迟至今年晚些时候。
希腊公债仍然承压，两年期公债收益率 攀升75个基点，至24%，因欧洲领导人要希腊重返谈判桌，以便为在现金耗尽前达成改革换贷款协议展开“密集的工作”。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。