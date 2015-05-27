欧元债市：希腊公债收益率走低，因希腊有望与债权人达成协议

* 二线公债收益率跟随希腊公债收益率走低

* 欧盟执委会副主席称尚未到起草协议的阶段

* 希腊可以一次性偿还6月到期IMF贷款的报导令市场释然

* 希腊有信心能偿还6月5日到期贷款

路透伦敦5月27日 - 希腊公债收益率周三走低，并拖低其他较低评级欧元区公债收益率，因希腊有望与债权人达成协议。

一位希腊政府官员告诉路透，由希腊官方债权人组成的布鲁塞尔集团开始起草技术层面协议的程序。

但欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称希腊和债权人的磋商尚未到起草协议的阶段。而其他欧元区官员也表示希腊官员的讲话是“一派胡言”。

投资者却没有那么深的疑虑。希腊股市扩大涨幅，希腊10年期公债收益率 一度下跌75个基点，至日低11.24%。西班牙和意大利10年期公债收益率 回落8-9个基点，分别为1.80%和1.85%。

“看似磋商已朝正确的方向迈进了可观的一步，市场对此做出了相当不错的反应，但我认为目前就庆祝取得最后突破为时过早，”DZ Bank的策略师Daniel Lenz表示。

意大利和西班牙公债收益率回落使其与可比德债的收益率差收窄，10年期德债收益率 上扬1个基点，至0.55%，今日稍早进行的30年期德债标售结果平平。

Mizuho的策略师Peter Chatwell称，意大利公债收益率回落更引人注目，因该国计划在周四发行三笔共计多达70亿欧元的公债。

在公债标售前，收益率通常会攀升，因投资者将出售投资组合中的部分公债，为新债供应预留空间。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价