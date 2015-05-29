欧元债市：德债收益率触及三周低点，因希腊救助谈判僵局及美国数据疲弱

* 投资人对是否希腊能达成协议仍有疑虑
* 美国首季经济萎缩，拖累公债收益率
* IMF称可打包还款，可能为希腊磋商争取更多时间
路透伦敦5月29日 - 德国公债收益率周五降至三周低点，因有关希腊救助谈判进展的信号不一，且美国数据显示全球最大经济体在首季出现萎缩。
希腊政府发言人表示，希腊希望能在周日前达成改革换现金的协议，但欧元区官员暗示要达成协议还有一段长距离。
有关谈判结果的声明冲突带动投资人转投德债等避险资产，一度拖累五年期德债收益率跌穿零水准，为4月来首见。
美国财长杰克卢警告，如果希腊同欧盟、国际货币基金组织(IMF)等债权人未能在6月限期前达成协议，造成债务违约，可能对全球经济造成后果。
一欧元区官员周四表示，如果希腊在6月5日需要向IMF偿还3亿欧元贷款前不同意框架协议，该国也将无法获得目前救助计划内的剩余资金。
德国10年期公债收益率 跌5个基点，报0.48%，在数据显示美国首季经济萎缩0.7%，巩固了美联储将推迟升息的观点后，德债收益率跌势加剧。
月底相关买盘也令德债和美债收益率承压。
葡萄牙10年期公债收益率 升6个基点，报2.60%，意大利和西班牙10年期公债收益率 分别持稳在1.85%和1.84%。
希腊10年期公债收益率 当日持平，但两年期公债收益率 升23个基点，报23.59%。
IMF一发言人表示，如果一国在特定的月份内有一系列还款需求，该国可以选择打包还款，这给预计希腊将有多几周磋商时间的投资人带来一些宽慰。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)