欧元债市：德国公债收益率触及今年高位，因德拉吉淡化收益率大涨的担忧

* 欧洲央行总裁德拉吉称欧洲央行将“撇开”市场的波动
* 欧洲央行上调今年通胀预估至0.3%
* 德国公债收益率触及今年高位，市场遭普遍抛售
路透伦敦6月3日 - 德国公债收益率(殖利率)周三升至年内最高水准，此前欧洲央行总裁德拉吉淡化了对过去一个月欧元区借款成本大升的担忧。
德拉吉的讲话令人意外，带动德债收益率势将创下1998年来最大两日升幅。投资人原本预计德拉吉会试图喊低收益率，因之前欧洲央行执委科尔称债市遭抛售“令人担忧”。
德拉吉表示，通胀预期上升可能是引起欧元区公债收益率自4月底来大涨的一个因素，德国10年期公债收益率4月底时曾接近零水准。
欧洲央行预估今年通胀均值为0.3%，高于3月预估的持平，反映油价反弹、经济成长加快以及其规模达万亿欧元的量化宽松政策影响。
德拉吉强调，在低息环境中，资产价格会较为波动，欧洲央行准备撇开近期的波动走势，维持稳定的货币政策立场。
德国10年期公债收益率 升约20个基点，报0.89%，升幅主要是在德拉吉开始问答环节后录得的。
多数较低评等欧元区公债收益率也触及今年高位，但升幅较小。
意大利、西班牙和葡萄牙公债受到对希腊在欧元区未来的担忧打压，但投资人对希腊能同欧洲伙伴达成至关重要的金援协议的希望略有增强，缓和了二线公债市场的压力。
二线国家公债收益率升2-5个基点，希腊10年期公债收益率 跌34个基点，报11.07%。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)