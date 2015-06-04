欧元债市：10年期德债收益率触及八个月高位，上日ECB未口头压制收益率涨势

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透伦敦6月4日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周四升至略低于1%的八个月高位，本周表现势将为欧元历史以来最差，昨日欧洲央行(ECB)认为欧元区债市持续六周的跌势可能不会影响其规模达万亿欧元的经济刺激计划。
欧洲央行总裁德拉吉周三表示，在低利率环境下，资产价格的波动性往往较剧烈，政策制定者做好了暂时不理会收益率大幅攀升的准备。
德国10年期公债收益率 一度升超过10个基点，报0.998%，之后扭转升势，回落3个基点，报0.83%，部分回吐本周33个基点的升幅。
目前公债收益率仍非常低，但自4月中的近零水准大幅反弹相当于收紧货币市场状况，而欧洲央行正透过购债计划来放宽货币政策。
如果收益率进一步上涨，可能损及脆弱的经济复苏，并抑制通胀的反弹。讽刺的是，通胀数据高于预期的情况下，德债收益率仍出现上涨。
投资人原本预计德拉吉会通过口头干预打压收益率，两周之前欧洲央行执委科尔称最近的市场走势“令人担忧”。
根据路透数据，德债收益率的波动性约为去年的七倍，且高于2012年欧债危机高峰时期。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Glo
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