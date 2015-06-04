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债券 | 2015年 6月 4日 星期四 23:59 BJT

欧元债市：10年期德债收益率触及八个月高位，上日ECB未口头压制收益率涨势

路透伦敦6月4日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周四升至略低于1%的八个月高位，本周表现势将为欧元历史以来最差，昨日欧洲央行(ECB)认为欧元区债市持续六周的跌势可能不会影响其规模达万亿欧元的经济刺激计划。

欧洲央行总裁德拉吉周三表示，在低利率环境下，资产价格的波动性往往较剧烈，政策制定者做好了暂时不理会收益率大幅攀升的准备。

德国10年期公债收益率 一度升超过10个基点，报0.998%，之后扭转升势，回落3个基点，报0.83%，部分回吐本周33个基点的升幅。

目前公债收益率仍非常低，但自4月中的近零水准大幅反弹相当于收紧货币市场状况，而欧洲央行正透过购债计划来放宽货币政策。

如果收益率进一步上涨，可能损及脆弱的经济复苏，并抑制通胀的反弹。讽刺的是，通胀数据高于预期的情况下，德债收益率仍出现上涨。

投资人原本预计德拉吉会通过口头干预打压收益率，两周之前欧洲央行执委科尔称最近的市场走势“令人担忧”。

根据路透数据，德债收益率的波动性约为去年的七倍，且高于2012年欧债危机高峰时期。(完)

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