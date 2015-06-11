欧元债市：意大利、爱尔兰和西班牙公债收益率在强劲的公债发售后下滑

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透伦敦6月11日 - 意大利、爱尔兰和西班牙公债收益率(殖利率)周四下滑，此前这三个国家发售超过120亿欧元公债获强劲需求，带动投资人逢低承接。
投资人将170亿欧元意大利公债赎回的部分资金又投入到60亿欧元三年期、七年期、15年期和30年期意大利公债的标售中，尽管此次标售得标利率要比5月时要高。
西班牙标售的58亿欧元2018，2020和2023年到期公债，以及爱尔兰发售的7.5亿欧元15年期公债都获得强劲需求。
这是首次欧元区三个二线国家同日标售公债。
来自意大利的大量资金流扶助缓和了对市场可能吸纳新债有困难的担忧。之前欧元区公布的强劲通胀和经济成长数据带动公债收益率攀升至数月高位，投资人对此仍心有余悸。
意大利 、西班牙 、及爱尔兰10年期公债收益率大跌16-20个基点，分别报2.16%、2.14%及1.62%，从去年10月来的高位回落。
欧元区其他债市也上扬，因投资人在4月开始的大跌后逢低承接。
德国10年期公债收益率 跌12个基点，至0.89%。交易商称在周三该收益率升破1%，为2014年9月以来首见后出现买盘。
不过潜在人气仍脆弱，欧元区数据如有任何惊喜都可能进一步助燃通胀将上升的预期，从而提振公债收益率。
希腊10年期公债收益率 跌55个基点，报11.32%，投资人寻找希腊同国际债权人长时间谈判取得进展的迹象。
国际货币基金组织(IMF)称同希腊的谈判仍有“重大分歧”。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计