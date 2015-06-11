欧元债市：意大利、爱尔兰和西班牙公债收益率在强劲的公债发售后下滑

路透伦敦6月11日 - 意大利、爱尔兰和西班牙公债收益率(殖利率)周四下滑，此前这三个国家发售超过120亿欧元公债获强劲需求，带动投资人逢低承接。

投资人将170亿欧元意大利公债赎回的部分资金又投入到60亿欧元三年期、七年期、15年期和30年期意大利公债的标售中，尽管此次标售得标利率要比5月时要高。

西班牙标售的58亿欧元2018，2020和2023年到期公债，以及爱尔兰发售的7.5亿欧元15年期公债都获得强劲需求。

这是首次欧元区三个二线国家同日标售公债。

来自意大利的大量资金流扶助缓和了对市场可能吸纳新债有困难的担忧。之前欧元区公布的强劲通胀和经济成长数据带动公债收益率攀升至数月高位，投资人对此仍心有余悸。

意大利 、西班牙 、及爱尔兰10年期公债收益率大跌16-20个基点，分别报2.16%、2.14%及1.62%，从去年10月来的高位回落。

欧元区其他债市也上扬，因投资人在4月开始的大跌后逢低承接。

德国10年期公债收益率 跌12个基点，至0.89%。交易商称在周三该收益率升破1%，为2014年9月以来首见后出现买盘。

不过潜在人气仍脆弱，欧元区数据如有任何惊喜都可能进一步助燃通胀将上升的预期，从而提振公债收益率。

希腊10年期公债收益率 跌55个基点，报11.32%，投资人寻找希腊同国际债权人长时间谈判取得进展的迹象。

国际货币基金组织(IMF)称同希腊的谈判仍有“重大分歧”。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价