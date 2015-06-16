欧元债市：二线国家公债收益率普遍攀升，受希腊谈判失败影响

* 意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率跳升，因对希腊的担忧蔓延

* 公债收益率上升可能影响希腊同债权人的谈判

路透伦敦6月16日 - 意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)周二跳涨，在希腊与债权人最新的谈判破裂之后，欧元区债市出现自欧债危机高峰期以来最严重的普跌之势之一。

希腊同债权人谈判再度破裂后引发的跌势尾盘失去动能，因部分投资人寻求空头回补。

但欧元区二线国家公债收益率三日波动幅度料创下至少2013年中以来最大，不包括5月全球债市抛售引发收益率跳涨。

类似的剧烈波动也出现在2012年债务危机高峰时期，不过当前二线国家公债收益率仍远低于当时创下的7%以上的高点。

分析师表示，这一走势可能影响希腊同欧洲领导人磋商的进展。欧洲的领导人原本可能认为，面对久拖不决的谈判市场表现相对平静，可能暗示投资人认为希腊退出欧元区也是可以控制的风险。

“许多投资人，特别是德国投资人看来对希腊已经不以为然。我们看到有评论称就算希腊退出欧元区，也没什么大不了的，”Natixis利率策略部门主管Jean-Francois Robin表示。

“市场表现反映出投资者的看法正好相反。”

本月底希腊要向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元贷款，下月要偿还给欧洲央行的金额更大。

最新的谈判破裂使希腊政府濒临违约，若违约可能导致希腊退出欧元区。

意大利10年期公债收益率 一度上升达15个基点至2.48%，之后收窄涨幅，尾盘升2个基点，报2.34%。西班牙10年期公债收益率 上升16个基点至2.55%。葡萄牙10年期公债收益率 上涨16个基点至3.42%，之后回落，收盘持平。

这三国公债收益率盘中均触及去年第三季或第四季来最高水准，西班牙10年期公债收益率势将连升第八周，这至少是1994年来最长升势。

希腊财长瓦鲁法基斯在接受德国一家报纸采访时表示，他不打算在本周稍后的欧元集团会议上提出新的改革计划。但他表示，希腊谈判小组“时刻准备着与伙伴共同找到全面解决方案”。

德国的欧盟执委周一表示，该为“紧急状态”做准备了。

“市场似乎出现了一些恐慌。有人说过本周将是水落石出的一周，”DZ Bank的策略师Daniel Lenz说，但他认为这种说法有些“夸大其词”。

他说，即便协议不能在周四的欧元区财长会议上达成，各方仍有望在稍晚达成协议。

德国10年期公债收益率 下跌3个基点至0.80%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价