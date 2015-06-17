欧元债市：希腊危机未解，持续打压意大利、西班牙及葡萄牙公债

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率上涨4-6个基点，分别升至 2.37%、 2.35%和 3.24%。这些国家的收益率本周升至数月高位。
本周收益率升势已经失去动能，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前回补空仓。美联储会议可能发出今年稍晚升息的信号。
但西班牙10年期公债与10年期德债利差仍处于2014年7月来最高。葡萄牙和意大利公债(较德债)利差为2014年11月来最阔。
“很明显，双方的分歧似乎更大，增加了希腊发生债务违约的风险，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示，“他们可能在最后关头达成协议，但时间正迅速耗尽...”
如果不能达成改革换现金协议，希腊可能无力偿还6月30日到期的16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款。
希腊10年期公债收益率略微升至13%。指标10年期德债收益率 下降1个基点至0.81%。
市场关注焦点为1800 GMT出炉的美联储声明，以及随后举行的美联储主席叶伦的记者会。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 王洋/李春喜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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