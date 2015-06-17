欧元债市：希腊危机未解，持续打压意大利、西班牙及葡萄牙公债

西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率上涨4-6个基点，分别升至 2.37%、 2.35%和 3.24%。这些国家的收益率本周升至数月高位。

本周收益率升势已经失去动能，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前回补空仓。美联储会议可能发出今年稍晚升息的信号。

但西班牙10年期公债与10年期德债利差仍处于2014年7月来最高。葡萄牙和意大利公债(较德债)利差为2014年11月来最阔。

“很明显，双方的分歧似乎更大，增加了希腊发生债务违约的风险，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示，“他们可能在最后关头达成协议，但时间正迅速耗尽...”

如果不能达成改革换现金协议，希腊可能无力偿还6月30日到期的16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款。

希腊10年期公债收益率略微升至13%。指标10年期德债收益率 下降1个基点至0.81%。

市场关注焦点为1800 GMT出炉的美联储声明，以及随后举行的美联储主席叶伦的记者会。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价