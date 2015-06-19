欧元债市：二线公债收益率攀升，因对希腊违约的担忧加剧

路透伦敦6月19日 - 意大利和西班牙公债收益率周五上扬，市场波动加剧，因希腊与债权人的磋商陷入僵局，使投资者在关键的一个周末前保持谨慎，不愿冒任何风险。
欧元区领导人将在周一举行紧急峰会，为打破磋商僵局作最后努力。目前，希腊银行的存款外逃加速，政府收入骤降。
欧盟官员告诉路透，除非收到希腊提交的新提议，否则欧元区财长将在周一的会议上讨论如何应对希腊违约。
除非与债权人达成协议，否则希腊可能在不到两周后违约，届时将有16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款到期。金融市场担心，希腊当局可能不得不实施资本管制以防止储户提空银行资金。
德国总理梅克尔的一位高级助手周五称，德国政府将继续与希腊政府磋商，“直至最后时刻”，但他强调称，希腊必须准备进行改革。
“今日市场再度受避险情绪推动，”DZ Bank的利率策略师Daniel Lenz说，“我们不知道周末会发生什么。”
意大利和西班牙10年期公债收益率 上扬2-3个基点，均报2.31%。稍早来自押注将达成交易的投机客的买盘打压收益率跌至2.23%的低位。
10年期德债收益率 回落5个基点，报0.76%，因投资者青睐相对安全的最高评级资产。
希腊10年期公债收益率 急跌38个基点，报12.62%，但市场交投清淡，即便是小规模的场外交易也导致市场大幅震荡。希腊央行提供的数据显示，自5月20日以来，HDAT电子交易平台没有任何交易。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)