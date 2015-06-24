欧元债市：欧元区公债市场对希腊债务谈判前景转趋谨慎

路透伦敦6月24日 - 意大利、西班牙和葡萄牙借款成本周三上升，因对希腊能否达成协议，避免违约并留在欧元区的疑虑再生。

最高评等的德债收益率下滑，因投资人寻求在德债中避险。

国际债权人要求对希腊提出的税收和改革计划作较大幅度的改变，给旨在释出金援避免即将出现的违约的谈判带来不确定性。

希腊政府官员称，从目前的情况来看，债权人的提议无法被接受，但磋商仍在继续，该国政府仍寄望在今天或明天与债权人达成协议。该官员称该国政府希望讨论债务减免，但债权人希望先就改革举措达成一致。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德接受法国杂志CHALLENGES采访称，希腊改革计划不能只建立在加税承诺上。但她不希望希腊退出欧元区。

欧元集团财长会议在1700GMT举行，力争结束债务协商的僵局状态。市场原本认为，希腊提出的最新改革提议受到了欧洲政策制定者的欢迎，是磋商的良好基础。

希腊经济部长史塔沙基斯周三表示，对于希腊为了打破谈判僵局而提出的一系列提议，该国与国际债权人还有“两三个”议题尚未解决。

分析师表示，来自齐普拉斯领导的左翼激进联盟党(Syriza)内部的一些反对声音，也需要市场谨慎对待。

意大利 、西班牙 和葡萄牙10年期公债收益率 升多至2个基点，分别报2.13%、2.13%和2.78%。盘中走势反复，二线公债收益率一度大涨约10个基点。

德国10年期公债收益率 下跌3个基点至0.84%，盘中在0.81%－0.89%之间交投。自上周以来该收益率已经上升了约8个基点，因在希腊提出最新改革提议后，其与国际金主达成协议的希望增加。(完)

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