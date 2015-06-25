欧元债市：意葡西公债收益率走升，因希腊债务谈判受挫

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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欧盟领导人周四稍晚将在布鲁塞尔会晤。
谈判进展不顺导致本周葡萄牙、西班牙和意大利公债的大涨走势陷入停止，不过收益率升幅仍温和，因很多投资者预期最后关头仍会达成协议。这三个国家最容易受到希腊情势蔓延的影响。
债市的温和走势亦反映出，投资者相信欧元区应对该区域内债务危机的防火墙，包括欧洲央行规模达万亿欧元的资产购买计划。
意大利和西班牙10年期公债收益率上涨2-3个基点至2.16%，葡萄牙10年期公债收益率 升2个基点至2.80%，脱离周二触及的三周低位2.68%，当时希腊债务谈判似乎取得进展。
希腊10年期公债收益率 持平于10.96%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王兴亚/杜明霞；审校 艾茂林/王洋)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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