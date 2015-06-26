欧元债市：德债收益率扭转稍早跌势触及两周高位，关注希腊谈判最后的努力

路透伦敦6月26日 - 德国公债收益率(殖利率)周五触及两周高位，扭转稍早跌势，因投资人调整投资组合，不愿贸然建仓，因不确定周末希腊债务谈判的最后努力是否能避免希腊出现违约。

欧洲决策者此前曾在最后时刻采取果断行动，尤其是欧洲央行(ECB)总裁德拉吉2012年时曾承诺“采取一切措施”来维护欧元。

因此投资者不愿在如此紧要关头押注协议不能达成，即便周四谈判再次遇阻，且希腊和债权人看来仍有很多分歧。

如果不能在周末达成协议以解冻救助款，希腊下周二将对国际货币基金组织(IMF)违约。希腊自2010年以来已接受了两轮救助，金额共计2,400亿欧元。

若违约可能会引发银行挤兑和资本管制，并可能让希腊走上退出欧元区之路，破坏成员国身份不可取消的创建原则。

欧盟执委会主席贾克称对在周六关键会议上与希腊达成协议很有信心，但不过分乐观。

欧洲尾盘，10年期德国公债收益率 升6个基点至0.92%的两周高位。

欧洲其他国家公债表现不一，意大利、西班牙和葡萄牙等较低评等欧元区公债收益率小涨，希腊公债收益率下滑。

最近几周，二线市场出现了2012年欧债危机鼎盛时期以来的最糟糕状况，但西班牙和意大利10年期公债收益率都在2.1%左右，远远低于三年前处于7%以上的最高水平。

欧洲央行1万亿(兆)欧元债券购买计划在抑制欧元区公债收益率涨势方面起了很大作用。(完)

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