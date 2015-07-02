欧元债市：欧元区公债收益率上升，希腊公投前投资人减仓

路透伦敦7月2日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四上扬，因在希腊公投前，投资者削减最高评等德债和较高风险二线公债头寸。

希腊总理齐普拉斯敦促选民在周日的公投中否决救助提议。法国总理瓦尔斯表示，如果他们这么做，就意味着希腊可能不得不退出欧元区。

一项民调显示，反对纾困条款的占据优势，但受银行关闭和资本管制措施影响，反对与赞成之间的差距明显缩小。

德国10年期公债收益率 升4个基点，报0.85%，盘中在0.84-0.90%之间交投。

西班牙 、意大利 和葡萄牙10年期公债 收益率升5-10个基点，分别报2.32%、2.33%和3.03%。

尽管仍远远低于2012年欧元区债务危机最严重时期超过7%的水平，但较欧洲央行刚启动1万亿(兆)欧元债券购买计划时上升了一倍。

西班牙今日进行的10年期公债标售借款成本升至10个月最高，需求低于5月标售水准。

美国今日公布的6月非农就业报告对此间市场没有产生持续影响。美国劳工部公布，6月非农就业岗位增加22.3万个，预估为增加23.0万个，失业率为5.3%。(完)

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