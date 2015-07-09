欧元债市：意西公债收益率跌至希腊宣布公投前水准，市场寄望能达成协议

路透伦敦7月9日 - 意大利和西班牙公债收益率(殖利率)周四下跌至希腊宣布公投前的水准，因投资者押注希腊和国际债权人将最终达成救助协议，之前希腊赶在周末最后期限前提交了改革方案。

希腊政府周三正式向欧洲稳定机制(ESM)救助基金提出申请，借给其未指明数目的资金以便“希腊履行偿债义务并确保金融体系的稳定”。该国并承诺最快下周一就开始实施债权人所要求的养老金和税务改革措施。

爱尔兰财长认为，希腊在周末的最后期限到来前与债权人达成协议的可能性超过50%。

据意大利财经日报Il Sole 24 Ore周三版报导，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对挽救希腊免于破产的可能性表示怀疑，当被问到希腊问题能否结束时称，德拉吉表示，“我不知道，这次真的很难。”

德国财长周四首次承认欧洲可能需要减计一些希腊债务，否则希腊债务无法达到可以管理的水准，但同时也排除了采取这一措施的可能性。

意大利 、西班牙 及葡萄牙10年期公债收益率 下跌6-13个基点，分别报2.18%、2.17%及2.91%。

稍早意大利和西班牙公债收益率低见2.14%，这是希腊总理在6月26日宣布将举行公投以来的最低。

德国10年期公债收益率 上升5个基点，至0.73%，中国股市及全球大宗商品市场下挫而引发的避险仓位，有一部份遭到解除。(完)

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