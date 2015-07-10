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债券 | 2015年 7月 10日 星期五 14:25 BJT

欧元债市：德债收益率开盘跳涨，此前希腊提交新改革方案

路透伦敦7月10日 - 德国公债收益率(殖利率)周五开盘上涨9个基点 ,意大利公债期货也上涨，此前希腊向欧元区债权人递交了一揽子改革方案，为获得资金及避免破产做出最后努力。

在最新提议中，希腊寻求535亿欧元资金以帮助其偿还债务直至2018年，对基本盈余目标进行评估，并“重新安排”该国的长期债务期限。

相应地，希腊答应取消给岛屿的增值税减免，并提高船运公司的税率。海岛是希腊旅游业的摇钱树。

德国公债期货价格 最新下跌109跳动点，报151.56；意大利BTP公债期货 上涨159个跳动点至133.50。10年期德债收益率 涨9个基点至0.82%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 王洋)

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