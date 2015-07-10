欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，受希腊提交改革方案影响

路透伦敦7月10日 - 意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)周五下跌，此前希腊向欧元区债权人递交了一揽子改革方案，为获得资金及避免破产做出最后努力。

在最新提议中，希腊寻求535亿欧元资金以帮助其偿还债务直至2018年，对基本盈余目标进行评估，并“重新安排”该国的长期债务期限。

相应地，希腊答应取消给岛屿的增值税减免，并提高船运公司的税率。希腊政府还寻求周五在议会举行投票以获准立即行动。

市场认为改革建议是朝周末达成协议迈出的一步，从而避开希腊现金告罄和退出欧元区的风险，但部份投资人仍表现谨慎。

“市场走势显示对能达成协议略更乐观...但我认为许多投资人仍在离场观望。”持有意大利和西班牙公债的Kames Capital投资经理Sandra Holdsworth表示。

“达成协议也不能解决希腊的问题，我认为我们要密切关注协议的持续性及对其他较高风险资产的意义。”

意大利10年期公债 和西班牙10年期公债 收益率各下跌4个基点，至2.13%。葡萄牙10年期公债 收益率下滑7个基点至2.87%。

意西葡三国是最易受到希腊危机影响的欧元区国家，但迄今受到的连带影响有限，因为有欧洲央行的购债计划限制了借贷成本。

欧元区领导人将在周日峰会上做出最终决定。

德国10年期公债收益率 涨8个基点至0.81%，因市场对低收益高评级资产的兴趣下降。(完)

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