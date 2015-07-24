欧元债市：欧元区公债收益率回落，因数据疲弱和油价下跌点燃追加QE预期

路透伦敦7月24日 - 欧元区公债收益率周五走低，因数据显示，欧元区企业活动成长放缓，使欧洲央行继续面临刺激脆弱经济复苏的压力。
油价下跌至近四个月低位，这也加重了对欧洲央行可能难以提升通胀至略低于2%目标的担忧。
欧元区7月企业活动扩张速度低于预期，因希腊接近破产。Markit欧元区7月综合PMI初值从6月的四年高点54.2降至53.7。路透调查预计为降至54.0。
美国楼市数据不及预期，以及稍早一项数据显示，中国制造业萎缩，幅度为15个月以来最大，加之商品价格持续回落，支撑了公债市场的涨势。
分析师称，今日公布的疲弱数据对下周将出炉的欧元区通胀数据而言不是个好兆头，所有这些数据合力向欧洲央行施压，要求其追加量化宽松购债规模。
最高评等10年德债收益率 回落5个基点，至三周低位0.66%。评级较低的南欧二线公债收益率也走低。
通常情况下，数据疲弱会促使投资者削减风险头寸，买入公债避险。但央行进一步出台刺激举措的前景使市场的交易策略发生的改变。
意大利、西班牙和葡萄牙 公债收益率下跌4-7个基点，分别报1.88%、 1.92%和2.54%。
希腊公债收益率逆势上扬，10年期希腊公债收益率 升3个基点，报11.50%。
希腊公债目前尚不符合欧洲央行量化宽松计划的买入要求，但一旦欧洲央行开始购买该国公债，其规模可能不足以很快使该国公债收益率大幅回落，至吸引债市投资者的水平。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)