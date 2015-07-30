欧元债市：部分欧元区公债收益率触及两个月低点，因通胀数据疲弱

路透伦敦7月30日 - 部分欧元区公债收益率周四触及两个月低点，因通胀数据疲弱令欧洲央行需要保持刺激措施，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)没有向升息加快步伐后，投资人松了口气。

欧洲央行的印钞购债计划已经实施了四个月，该计划帮助欧元区成功抵御了通缩，但还未能推高区内物价。希腊的经济危机使欧元区前景更加扑朔迷离。

欧洲央行预计，物价将在年底前开始攀升。但7月德国通胀率仅为0.1%，凸显出欧洲央行在推升区内物价方面任重道远，央行设定的中期通胀目标为2%。

尽管西班牙和爱尔兰等国经济成长超过预期，但消费者物价成长困在低位促使投资人预期欧洲央行可能不得不增加或延长购债计划。

欧元区7月通胀数据将在周五出炉。

策略师表示，周四的数据以及美联储周三对未来升息审慎的声明，指引投资人将近几周到期债券赎回的资金再投入到债市。

金融时报报导，国际货币基金组织(IMF)可能无法为对希腊的第三轮救助做出贡献，此举可能会令向希腊的金援推迟。但此间市场大致未受该消息影响。

意大利 和爱尔兰10年期公债 表现最好，收益率分别下挫8个基点和10个基点，报1.83%和1.23%。

德国10年期公债收益率 跌5个基点，报0.61%。(完)

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