欧元债市：评等最高的欧元区公债收益率下滑，因美国数据疲弱

* 美国ISM制造业数据逊于预期

* 联邦基金利率期货显示9月升息的可能性在30%

* 历史数据显示，8月公债收益率趋于下滑

路透伦敦8月3日 - 欧元区最高评级公债收益率(殖利率)周一下滑，此前美国公布的经济数据逊于预期，促使投资人缩减对美国9月升息的押注。

希腊股市在休市五周后首日重开，以暴跌作收，也刺激投资人在德债寻求避险。但市场主要焦点仍在美国数据，因投资人寻求美联储升息时机的线索。

美国供应管理协会(ISM)表示，7月制造业活动指数由6月的53.5降至52.7，市场预期为持平。

中国财新传媒周一公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，7月PMI终值数据降至47.8，为2013年7月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。

ISM数据“明显不及预期...这推高美国公债，德债和核心欧元区公债也出现类似反应。”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。

德国10年期公债收益率 跌2个基点，报0.59%，10年期美债收益率 则触及两个月低点2.1676%。

荷兰和奥地利等其他欧元区最高评等公债收益率跌1个基点。在过去10年中有八年德债收益率在8月下滑。(完)

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